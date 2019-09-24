В Туркменистане утверждена «Национальная стратегия по изменению климата»

24 сентября 2019 10:17 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане утверждена новая редакция «Национальной стратегии по изменению климата», сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента страны.

Документ принят «в целях укрепления правовых основ государственной политики в сфере охраны окружающей среды, определения ключевых направлений деятельности по предотвращению климатических изменений и снижению их негативного воздействия, а также выполнения международно-правовых документов».

Напомним, что Туркменистан является одним из первых государств, принявших Нацстратегию по изменению климата в 2012 году. Однако в последние годы ООН приняла ряд важных документов по глобальному развитию, среди которых – Стратегия до 2030 года и Парижское соглашение по изменению климата.

С учётом этого и была утверждена новая редакция Стратегии Туркменистана в этой области. Отметим, что с момента принятия прежней данной Национальной стратегии, соответствующие государственные структуры Туркменистана осуществляли ряд проектов, нацеленных на климатически устойчивую жизнедеятельность в засушливых регионах, энергоэффективность и рациональное водопользование.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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