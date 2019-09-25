В Ашхабаде открылось заседание Халк Маслахаты - высшего представительного органа

25 сентября 2019 09:35 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде началось заседание Халк Маслахаты (Народное Собрание) Туркменистана под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Trend в среду государственное информационное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

На повестку дня общенационального форума вынесено обсуждение приоритетных задач дальнейшего всестороннего развития Туркменистана.

В современную эпоху Халк Маслахаты, являясь высшим представительным органом, действующим в соответствии с Конституцией Туркменистана и на основе общепризнанных демократических принципов, воплощает неразрывную связь времён и преемственность поколений, приверженность независимого нейтрального государства традициям подлинного народовластия, говорится в сообщении.

Мероприятие проводится в преддверии Дня независимости (27 сентября). Напомним, что в начале октября 2017 года было принято решение о преобразовании и переименовании Совета старейшин (Яшули Маслахаты) в Народный совет (Халк Маслахаты).

До этого, Совет старейшин выполнял роль исключительно совещательного органа. В то же время, в период с 1992 по 2008 годы Халк Маслахаты выполнял функции высшего представительного органа Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан объявил тендер по застройке населенного пункта
Тендеры 10:22
Туркменский банк "Rysgal" внедряет платежную сеть MasterCard
Бизнес 10:18
Туркменистан готовится к запуску второго космического спутника
ИКТ 10:12
Туркменистан и Марокко провели политконсультации
Туркменистан 24 сентября 13:42
Туркменистан приступил к экспорту дынь в Австрию
Бизнес 24 сентября 13:41
Туркменистан закупил лазерные планировщики
Бизнес 24 сентября 13:35
Лента новостей
Садист Фуад Кахраманлы как истинное лицо Али Каримли - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 10:54
Азербайджанская СК Gunay Insurance реорганизует ревизионную комиссию
Финансы 10:53
Архивисты Беларуси и России обменяются опытом представления информации в интернете
Беларусь 10:53
Готов к печати новый орфографический словарь азербайджанского языка (Эксклюзив)
Общество 10:50
SOCAR огласила объёмы поставок газа в Грузию
Энергетика 10:42
У Грузии будет реальная возможность достичь результатов в области инноваций
Финансы 10:35
В части Баку, Хачмаза и Агсу ограничена подача газа
Общество 10:33
"КазТрансГаз" закупит аккумуляторы
Тендеры 10:31
EIB свернет энергетические проекты зависящие от углеводородного сырья
Энергетика 10:29