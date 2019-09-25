В Ашхабаде открылось заседание Халк Маслахаты - высшего представительного органа

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде началось заседание Халк Маслахаты (Народное Собрание) Туркменистана под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Trend в среду государственное информационное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

На повестку дня общенационального форума вынесено обсуждение приоритетных задач дальнейшего всестороннего развития Туркменистана.

В современную эпоху Халк Маслахаты, являясь высшим представительным органом, действующим в соответствии с Конституцией Туркменистана и на основе общепризнанных демократических принципов, воплощает неразрывную связь времён и преемственность поколений, приверженность независимого нейтрального государства традициям подлинного народовластия, говорится в сообщении.

Мероприятие проводится в преддверии Дня независимости (27 сентября). Напомним, что в начале октября 2017 года было принято решение о преобразовании и переименовании Совета старейшин (Яшули Маслахаты) в Народный совет (Халк Маслахаты).

До этого, Совет старейшин выполнял роль исключительно совещательного органа. В то же время, в период с 1992 по 2008 годы Халк Маслахаты выполнял функции высшего представительного органа Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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