Парламент Туркменистана может стать двухпалатным

26 сентября 2019 10:29 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане создается Конституционная комиссия в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию страны, сообщает Trend со ссылкой на обнародованный в четверг указ президента Туркменистана.

Данная структура будет заниматься совершенствованием деятельности представительного законодательного органа государственной власти.

Напомним, что накануне президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил с инициативой перехода на двухпалатную систему парламента. Об этом было сказано в ходе выступления главы государства на заседании Халк Маслахаты (Народный Совет) - высшего представительного органа Туркменистана.

Переход на качественно новую, двухпалатную систему даст возможность представлять интересы всех слоев туркменского общества, создав условия для осуществления надзора в правоприменительной практике. Это придаст импульс более тесному взаимодействию депутатов с избирателями на местах, усилению контроля над исполнением законов и национальных программ, приводились в информации госагентства "Туркмен довлет хабарлары" слова главы государства.

Соответствующие предложения о формировании двухпалатного парламента будут рассмотрены на следующем заседании Халк Маслахаты Туркменистана, которое состоится в 2020 году.

Напомним, что по действующей Конституции, Меджлис (парламент) принимает законы, вносит изменения и дополнения в Основной закон, утверждает госбюджет; решает вопросы о проведении всенародных референдумов; назначает выборы президента, депутатов Меджлиса, членов представительных органов; рассматривает по предложению главы государства вопросы о назначении на должность и освобождении от должности председателя верховного суда, генерального прокурора, министра внутренних дел, министра юстиции; ратифицирует и денонсирует международные договоры; решает вопросы изменения государственной границы и административно-территориального деления страны.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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