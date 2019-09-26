Свыше 8 тысяч человек без гражданства получили паспорт Туркменистана за последние годы (ФОТО)

АШХАБАТ /Trend/ - Более восьми тысячи человек без гражданства получили паспорт Туркменистана за последние годы.

Об этом сказала Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова в ходе церемонии вручения паспортов Туркменистана 863 лицам без гражданства в Государственной миграционной службе страны, передает корреспондент Trend с мероприятия.

Мероприятие приурочено 28-летию Дня независимости Туркменистана.

Панова сказала, что лица, которые получили паспорт Туркменистана смогут пользоваться всеми правами и льготами, предназначенными для граждан страны.

Постоянный координатор отметила, что, предоставляя гражданство лицам без гражданства, Туркменистан вносит вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.

«Туркменистан предоставил гражданство более восьми тысячам человек за последние годы. Это показатель вклада страны в достижение целей устойчивого развития. Мы продолжаем поддерживать Туркменистан в этой работе»,- сказала Панова.

Далее, Постоянный координатор выразила сожаление, что по всему миру растет число новых случаев безгражданства.

Панова отметила, что в настоящее время по всему миру проживают более 10 миллионов лиц без гражданства.

Председатель госслужбы миграции Туркменистана Мерген Гурдов, в свою очередь, сказал, что Туркменистан принял национальный план по сокращению количества лиц без гражданства, охватывающий период с 2019 года по 2024 год.

Председатель госслужбы отметил, что лица, получившие сегодня паспорта Туркменистана, в настоящее время работают в различных сферах экономики страны и гражданство даст им возможность полноценно участвовать в дальнейшем развитии Туркменистана.

Далее, Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталия Герман отметила, что искоренение случаев безгражданства довольно амбициозная, но достижимая цель.

«Эта проблема на данный момент актуальна, по меньшей мере, для 10 миллионов человек по всему миру. В частности в странах Центральной Азии добились большого прогресса в решении этой проблемы. Тем не менее, в регионе все еще насчитываются более 100 тысяч лиц без гражданства. Туркменистан единственная страна в регионе, который присоединился к двум важным документам 1961 года («Конвенция о сокращении безгражданства») и 1954 года («О статусе апатридов»). ООН продолжает диалог с другими странами Центральной Азии для работы в направлении сокращения количества лиц без гражданства»,- сказала Герман.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.