Посол Великобритании приступил к своим обязанностям в Туркменистане

27 сентября 2019 08:42 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял вновь назначенного посла Великобритании Хью Стэнли Филпотта, который вручил верительные грамоты, сообщает Trend со ссылкой на госагентство Туркмен довлет хабарлары.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества. Как отмечалось, в Туркменистане, претворяющем в жизнь политику «открытых дверей», созданы все условия для эффективного взаимодействия с зарубежными партнёрами, включая благоприятный инвестиционный климат, говорится в сообщении.

Реализуемые страной масштабные преобразовательные программы и инфраструктурные проекты, взятый курс на диверсификацию экономики обуславливают большие возможности для развития продуктивного партнёрства, активизации двусторонних бизнес-контактов, осуществления новых совместных проектов. В числе перспективных направлений сотрудничества были определены торгово-экономическая сфера, энергетический сектор, связь и телекоммуникации, сельское хозяйство, строительство.

Ранее сообщалось, что две страны обсуждают вопрос проведения инвестиционного форума Туркменистана в Великобритании. Отметим, что британские компании занимают на туркменском рынке заметные позиции. Dragon Oil работает с 1999 года в туркменском секторе Каспия и является в одним из крупнейших иностранных инвесторов. Другая компания - Petrofac в сентябре 2013 года осуществила сервисный проект по разработке в Марыйской области - газового месторождения Галкыныш, второго крупнейшего в мире. Gaffney, Cline & Associates активно привлекается официальным Ашхабадом к проведению независимого аудита газовых месторождений, по запасам которых Туркменистан занимает четвертое место в мире.

Кроме того, с компанией De La Rue связана история национальной валюты - туркменского маната. Две страны ранее подписали межправительственную конвенцию об устранении двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доход и от прироста стоимости капитала. На деловых переговорах отмечается наличие общих интересов в таких ключевых направлениях сотрудничества, как инвестиции, энергетика, транспорт. В работе совместных бизнес-форумов принимают участие такие компании, как British Expertise International, Aggreko, Arempa International Ltd (FZE), Buried Hill, De La Rue, Global ATS Ltd, Industrial Power Group, JTA, Rapiscan Systems Ltd, Tensar, TheCityUK.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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