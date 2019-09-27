Россия выступает за дальнейшее упрочение стратегического партнёрства с Туркменистаном - Владимир Путин

АШХАБАД / Trend/ - Президент России Владимир Путин в письме к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность в дальнейшем упрочении стратегического партнёрства двух стран, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное послание.

Письмо направлено по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости (27 сентября). "Ваша страна пользуется заслуженным международным авторитетом, вносит значимый вклад в обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии",-сказано в письме. Между государствами налажен содержательный диалог, взаимовыгодное двустороннее сотрудничество на самых различных направлениях, пишет Путин.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА). Российский Газпром после трехлетнего перерыва в 2019 году возобновил закупки туркменского газа. Кроме того, Россия и Туркменистан инициируют сотрудничество на Каспии. В частности, через море запланировано запустить грузовую линию, которая свяжет Махачкалу с портом Туркменбаши.

Две страны изучают совместные проекты, вопросы деятельности российских компаний на территории Туркменистана, а также перспективы сотрудничества в промышленной, строительной, транспортной, нефтегазовой, газохимической и электроэнергетической отраслях. В повестке дня были вопросы сотрудничества и на таких важных направлениях, как агропромышленный комплекс и поставки сельхозтехники, строительство, взаимодействие по линии деловых структур, внедрение передовых технологий. Туркменистан в последние годы активно налаживает деловые связи с субъектами России, среди которых также Татарстан, Свердловская и Астраханская области и город Санкт-Петербург.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.