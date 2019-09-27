Россия выступает за дальнейшее упрочение стратегического партнёрства с Туркменистаном - Владимир Путин

27 сентября 2019 09:42 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Президент России Владимир Путин в письме к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность в дальнейшем упрочении стратегического партнёрства двух стран, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное послание.

Письмо направлено по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости (27 сентября). "Ваша страна пользуется заслуженным международным авторитетом, вносит значимый вклад в обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии",-сказано в письме. Между государствами налажен содержательный диалог, взаимовыгодное двустороннее сотрудничество на самых различных направлениях, пишет Путин.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА). Российский Газпром после трехлетнего перерыва в 2019 году возобновил закупки туркменского газа. Кроме того, Россия и Туркменистан инициируют сотрудничество на Каспии. В частности, через море запланировано запустить грузовую линию, которая свяжет Махачкалу с портом Туркменбаши.

Две страны изучают совместные проекты, вопросы деятельности российских компаний на территории Туркменистана, а также перспективы сотрудничества в промышленной, строительной, транспортной, нефтегазовой, газохимической и электроэнергетической отраслях. В повестке дня были вопросы сотрудничества и на таких важных направлениях, как агропромышленный комплекс и поставки сельхозтехники, строительство, взаимодействие по линии деловых структур, внедрение передовых технологий. Туркменистан в последние годы активно налаживает деловые связи с субъектами России, среди которых также Татарстан, Свердловская и Астраханская области и город Санкт-Петербург.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия выступает за дальнейшее упрочение стратегического партнёрства с Туркменистаном - Владимир Путин
Узбекистан 10:02
Турецкий холдинг строит линию электропередач из Туркменистана в Южную Азию
Туркменистан 08:47
Посол Великобритании приступил к своим обязанностям в Туркменистане
Туркменистан 08:42
Самолет Вена - Токио с 206 пассажирами на борту аварийно сел в Хабаровске
Другие страны 03:36
Омская область России планирует наладить авиарейсы в Азербайджан
Туризм 26 сентября 18:09
АБР обнародовал обновленные прогнозы по экономике Туркменистана на 2019-2020 годы
Бизнес 26 сентября 17:46
Лента новостей
Россия выступает за дальнейшее упрочение стратегического партнёрства с Туркменистаном - Владимир Путин
Узбекистан 10:02
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 10:01
В Азербайджане будут изучать образ жизни редких и исчезающих видов птиц с помощью GPS
Общество 09:59
Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы сотрудничества
Политика 09:55
Китай нацелен на развитие двусторонних отношений с Туркменистаном
Туркменистан 09:52
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:49
Танкер Stena Impero вышел из иранского порта
Иран 09:48
Центробанк: Внешний долг Узбекистана увеличился на $3,4 млрд
Бизнес 09:46
Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
Общество 09:46