В Туркменистане отмечают 28-летие Дня независимости (ФОТО)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане сегодня отмечают 28-летие Дня независимости, сообщает Trend.

В этой связи 26-28 сентября в Туркменистане проводятся различные мероприятия.

26 сентября во Дворце мугамов в Ашхабаде прошел государственный концерт мастеров культуры и искусств с участием глав дипломатических миссий с супругами, аккредитованных в Туркменистане.

После этого в Стадионе Ашхабад состоялась театрализованная праздничная церемония где присутствовали аккредитованные в Туркменистане главы дипломатических миссий с супругами.

Trend представляет фото с мероприятий.

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