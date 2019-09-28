Запланирован визит президента Туркменистана в Италию

АШХАБАД /Trend/ - Италия ожидает с визитом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное в субботу письмо итальянского президента Серджио Маттарелла по случаю празднования Дня Независимости Туркменистана (27 сентября).



"Уверен, что предстоящий визит вашего превосходительства станет важным моментом для дальнейшего укрепления дружбы между нашими народами и отношений, связывающих Ашхабад и Рим на политическом, экономическом и культурном уровнях. В духе дружбы и в ожидании встречи с вашим превосходительством в Квиринале я ещё раз выражаю тёплые пожелания благополучия вам и вашей стране ",- говорится в письме, адресованном туркменскому коллеге.



Отметим, что по данным Госкомстата Туркменистана, в общем экспорте по странам наибольший прирост за январь 2019 года по сравнению с январем 2018 года отмечен у Италии - более чем в десять раз. Внешнеторговый оборот с Италией в последние годы составлял ежегодно около 1,5 миллиардов долларов США с существенным преобладанием в нем туркменского экспорта.



Ключевыми векторами наращивания сотрудничества две страны называют топливно-энергетический сектор, торговлю, транспортно-коммуникационный комплекс, сельское хозяйство.



Присутствие итальянского бизнеса заметно в нефтегазовом секторе. В ноябре 2014 года компания Eni продлила в Туркменистане свою деятельность в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП) на десять лет. Речь идет о контрактной территории в более чем тысячу квадратных километров в Балканском велаяте (области) страны.



Компания также проявила недавно интерес к исследованию морских блоков 19 и 20 в туркменской части Каспия с запасами в более чем 500 миллионов тонн нефти и 630 миллиардов кубометров природного газа.



Примечательно, что руководство Eni ранее на переговорах с Туркменистаном заявляло о своем желании в долгосрочной перспективе оказать содействие с выходом туркменского газа на мировые рынки.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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