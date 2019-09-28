Делегация Туркменистана прибыла в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН

АШХАБАД /Trend/ - Делегация во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в субботу начала рабочий визит в Нью-Йорке для участия в 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Ожидается выступление министра, в ходе которого будут озвучены приоритетные позиции Туркменистана. Также в ходе визита планируются двухсторонние встречи, говорится в сообщении.

Напомним, что Туркменистан озвучит предложение о проведении в декабре будущего года в Ашхабаде международной конференции по вопросам мира, безопасности и развития.

Туркменистан также считает целесообразным рассмотреть в рамках работы 74-й сессии Генассамблеи возможность проведения в ближайшее время Конференции ООН по финансированию развития. В данном аспекте предлагается создать при содействии Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (UN DESA) специальную координационную группу.

Кроме того, Туркменистан намерен выдвинуть инициативу о создании новой Каспийской экологической программы ООН. В целях согласованной реализации планов по управлению и рациональному использованию водных ресурсов, туркменская сторона продолжит продвигать инициативу о разработке универсального политико-правового документа – Водной стратегии ООН, сообщал ранее МИД Туркменистана.

Наряду с этим, Туркменистан предлагает провести в 2020 году международную конференцию министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Делегация из Ашхабада в ходе 74-й сессии запланировала международные консультации, связанные с разработкой Специальной программы ООН для стран региона Аральского моря.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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