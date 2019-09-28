Главу Туркменистана ожидают в Израиле

28 сентября 2019 13:05 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Президент Израиля Реувен Ривлин в своем письме к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову выразил надежду на визит главы Туркменистана в Израиль, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное в субботу послание.

Письмо приурочено к празднованию Дня независимости Туркменистана.

"Разрешите выразить надежду приветствовать вас на земле Иерусалима. Мы в Израиле ценим дружественные отношения между нашими странами, и я надеюсь на дальнейшее развитие связей и сотрудничества", - говорится в письме.

Отметим, что две страны на данном этапе ведут переговоры по перспективам сотрудничества в области экономики, бизнеса, энергетики, туризма, образования. Израиль предлагает свои услуги в области очистки, опреснения и рационального использования водных ресурсов.

В свое время Израиль принял активное участие в реконструкции крупнейшего в Туркменистане нефтеперерабатывающего завода в прикаспийском городе. Израильские компании также активно были задействованы в агросекторе страны.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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