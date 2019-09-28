В Ашхабаде состоялись скачки в честь Дня независимости Туркменистана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Ахалтекинском конноспортивном комплексе в Ашхабаде (Туркменистан) в субботу состоялись скачки, посвященные 28-й годовщине Дня независимости Туркменистана, сообщает корреспондент Trend.

Всего были проведены семь этапов скачек с участием двенадцати жокеев в каждом из них. В четырех первых этапах скачек приняли участие трехлетние лошади, а в трех последующих этапах скачек – скакуны четырех лет и старше.

Первые три этапа скачка проводились на дистанцию 1,8 тысячи метров, четвертый этап - 2,2 тысячи метров, а остальные - 2,4 тысячи метров.

Победителем первых скачек стал жокей М.Кичигулов со скакуном по кличке «Йылдызхан», лидером вторых скачек - Д.Бердымаммедов («Кувватлы»), третьих - А.Агамурадов («Акмонжук»), четвертых - М.Гурбангулыев («Сырдашым») пятых - Н.Аннамырадов («Гошасакар»), шестых - Б. Бабалыев («Гужурлы»), седьмых - Б.Агамурадов («Доргунан»), владельцем которого является созданный по инициативе президента Туркменистана Ахалтекинский коневодческий комплекс.

Победителям первых шести скачек был вручен денежный приз в размере 15 тысячи долларов каждому. Победителю седьмой скачки был вручен главный Приз Президента Туркменистана для лошадей четырёх лет и старше в размере 30 тысячи долларов. В комплексе также была организована выставка.

Trend представляет фото с мероприятия.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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