Назначен генконсул Туркменистана в ОАЭ

АШХАБАД / Trend/ - Генеральным консулом Туркменистана в ОАЭ (Дубаи) назначен Ыхласгелди Аманов, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента страны.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и ОАЭ были установлены в октябре 1995 года.

Отметим, что компании из ОАЭ представлены на местном энергетическом рынке. Dragon Oil работает в туркменсом секторе Каспия с 1999 года в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП). Эта компания является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Туркменистане.

Другая компания - Petrofaс приняла участие в реализации крупного сервисного проекта по разработке в Марыйской области Туркменистана - газового месторождения «Галкыныш», второго крупнейшего в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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