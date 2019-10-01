Генеральный секретарь ООН оценил усилия Туркменистана по обеспечению стабильности в регионе

АШХАБАД /Trend/ - В Нью-Йорке состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны затронули широкий круг вопросов сотрудничества.

Генеральный секретарь ООН с удовлетворением отметил усилия Туркменистана по обеспечению мира и стабильности в регионе, говорится в сообщении. Мередов провел ряд встреч с другими высокопоставленными лицами ООН.

На встрече с заместителем генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чженьмином состоялось обсуждение вопросов, касающихся имплементации "Повестки дня до 2030 года". В этом контексте состоялся обмен мнениями по реализации национальных программ и планов нацеленных на реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Мередов также встретился с Фекитамоелоа Утоикаману, заместителем генерального секретаря ООН, высоким представителем по наименее развитым странам, развивающимся странам, странам не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам. Высокий представитель приветствовала предложение о проведении в 2020 году Международной конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, говорится в сообщении.

В ходе встречи с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари А.Дикарло состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. При этом, была отмечена активная деятельность регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

Напомним, что Туркменистан с трибуны ООН регулярно выдвигает инициативы по обеспечению надежных поставок энергоносителей на мировые рынки. Туркменистан является одним из ключевых поставщиков природного газа в регионе и экспортирует данный вид топлива в Китай и Россию.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.