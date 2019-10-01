Туркменистан подписал Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма

АШХАБАД /Trend/ - Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подписал в штаб-квартире ООН (Нью-Йорк) Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Присоединение Туркменистана к вышеуказанному международному акту стало еще одним подтверждением строгой приверженности страны к выполнению обязательств, вытекающих из многосторонних документов в области противодействия терроризму, говорится в сообщении. Мередов также встретился с заместителем генерального секретаря, главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым.

Стороны обсудили взаимодействие по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

В частности, был затронуты вопросы, связанных с развитием партнерства, направленного на создание действенных механизмов, позволяющих обеспечивать эффективное выполнение обязательств в области борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и другими угрозами. Особое внимание стороны обратили на имплементацию Регионального плана действий для Центральной Азии по выполнению Глобальной контртеррористической стратегии ООН, говорится в информации МИД Туркменистана. Напомним, что Кодекс был подписан рядом государств в сентябре 2018 года для принятия контртеррористических мер. Документ предполагает действия направленные на то, чтобы пресекать вербовку террористов; устранять угрозу, которую представляют иностранные боевики-террористы, в том числе те, кто возвращается или перемещается, особенно из зон конфликта, в страны их происхождения или гражданства, или в третьи страны; укреплять соответствующую законодательную базу; не допустить финансирование терроризма; противодействовать распространению террористической идеологии и нарратив.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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