В Ашхабаде проведут международную промышленную выставку

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 15-16 октября 2019 года запланировано провести международную конференцию-выставку «Основные направления развития промышленной отрасли Туркменистана», сообщает Trend со ссылкой на организатора - министерство промышленности и коммуникаций Туркменистана.

Форум пройдет при содействии торгово-промышленной палаты Туркменистана и будет посвящен текстильной, химической промышленности, производству строительных материалов, телекоммуникации, транспорту и логистики.

Это первое в своём роде мероприятие, проводимое в Туркменистане и которое предоставляет возможность обмена опытом, новыми идеями и достижениями, а также привлечение в Туркменистан новейших инновационных решений, говорится в сообщении.

Экспоненты продемонстрируют свои достижения для бизнеса и дальнейшего установления прочного делового партнёрства, которые будут реализованы в конкретных контрактах и проектах.

Отметим, что Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе экспортирует данный вид топлива в Китай и Россию.

Официальный Ашхабад взял курс на диверсификацию местной экономики, продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развивается нефте-и-газохимическая отрасли, промышленность по производству строительных материалов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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