В Ашхабаде обсудят проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ

3 октября 2019 15:25 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 10-11 октября 2019 года состоятся заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) и Совета глав государств СНГ, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Исполком СНГ.

На рассмотрение глав государств планируется представить проекты Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств – участников СНГ и Конвенции о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, говорится в сообщении.

Планируется, что на заседании СМИД 10 октября состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Стороны примут Программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ, рассмотрят вопросы об Играх стран СНГ, обеспечении информационной безопасности государств – участников СНГ, создании Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Кроме того, министры согласуют ряд документов. Это, прежде всего, проект обращения к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также документы, регламентирующие, в частности, сотрудничество в противодействии коррупции, борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, развитии информационного обмена между компетентными органами в сфере безопасности и правопорядка в вопросах борьбы с преступностью. Ожидается, что 11 октября заседание Совета глав государств СНГ начнется с обмена мнениями о взаимодействии в рамках СНГ и обсуждения вопроса о председательстве в СНГ в 2020 году, отмечает Исполком СНГ.

Отметим, что в этом году в СНГ председательствует Туркменистан.

Примечательно, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. В 1999 году Туркменистан вышел из соглашения о безвизовом режиме со странами СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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