США надеются на расширение экономических связей с Туркменистаном - Дональд Трамп

АШХАБАД / Trend/ - США надеются на расширение экономических связей с Туркменистаном, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное в четверг письмо американского президента США Дональда Трампа к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову.

"США надеются на расширение культурных, образовательных и экономических связей между нашими странами, а также на продолжение сотрудничества с Туркменистаном для обеспечения дальнейшего процветания Центральной Азии...Я очень ценю двусторонние отношения, сложившиеся между нашими странами и продолжившие укрепляться в течение прошлого года",- сказано в письмо.

Отметим, что Белый Дом поддерживает региональные газопроводные проекты из Туркменистана, такие как ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и Транскаспийский через Азербайджан и Турцию в Европу. Дипломатические отношения Туркменистана и США были установлены 19 февраля 1992 года.

Договорно-правовая база состоит из 59 документов, из них межгосударственных и межправительственных – 53, межведомственных – 6. За этот период были налажены связи с компаниями, работающими в таких сферах, как нефтегазовая и химическая промышленность, компьютерные технологии, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. В их числе: – Boeing, General Electric, John Deere, Microsoft, Caterpillar и другие. По состоянию на 1 мая 2018 года в Туркменистане было зарегистрировано 156 проектов с участием американских компаний на общую сумму 2573,43 миллиона долларов США и 0,3 миллиона евро.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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