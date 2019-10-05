В Туркменистане назначен вице-премьер по промышленности и коммуникациям

5 октября 2019 09:20 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Вице-премьером Туркменистана по промышленности и коммуникациям назначен Байрамгелди Овезов, сообщает Trend со ссылкой на обнародованный в субботу указ президента Туркменистана.

Овезов ранее занимал должность председателя агентства
«Türkmenaragatnaşyk» (Туркменсвязь).

Отметим, что в феврале было сформировано министерство промышленности и коммуникации Туркменистана и в его ведение перешли министерство промышленности, министерство железнодорожного транспорта, министерство автомобильного транспорта, министерство связи, государственная служба морского и речного транспорта, служба "Türkmenhowaýollary" (Туркменские авиалинии).

Соответственно, эти учреждения были переименованы в агентства "Türkmensenagat" (Туркменпром), "Türkmendemirýollary" (Туркменские железные дороги), "Türkmenawtoulaglary" (Туркменское автодороги), "Türkmenaragatnaşyk" (Туркменсвязь), "Türkmendenizderýaýollary"
(Туркменские морские и речные пути) и "Türkmenhowaýollary" (Туркменские воздушные пути).

Примечательно, что формы собственности этих агентств преобразованы в акционерные общества.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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