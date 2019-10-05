Избран глава агентства Туркменсвязи

АШХАБАД /Trend/ - Председателем акционерного общества - агентства «Türkmenaragatnaşyk» (Туркменсвязь) избран Хаджимырат Худайгулыев, сообщает Trend со ссылкой на постановление президента Туркменистана.

Этим документом утверждено решение общего собрания акционеров агентства об избрании. Ведомство входит в систему министерства промышленности и коммуникации Туркменистана.

В соответствии с постановлением главы государства, Худайгулыев освобождён от должности заместителя министра промышленности и

коммуникации Туркменистана в связи с переходом на другую работу.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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