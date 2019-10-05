Избран глава агентства Туркменсвязи

5 октября 2019 09:04 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Председателем акционерного общества - агентства «Türkmenaragatnaşyk» (Туркменсвязь) избран Хаджимырат Худайгулыев, сообщает Trend со ссылкой на постановление президента Туркменистана.

Этим документом утверждено решение общего собрания акционеров агентства об избрании. Ведомство входит в систему министерства промышленности и коммуникации Туркменистана.

В соответствии с постановлением главы государства, Худайгулыев освобождён от должности заместителя министра промышленности и
коммуникации Туркменистана в связи с переходом на другую работу.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Туркменистане назначен вице-премьер по промышленности и коммуникациям
Туркменистан 09:20
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Бизнес 09:09
Туркменгосстандарт закупит дефектоскоп
Тендеры 09:04
Узбекистан поставляет в Туркменистан сельхозтехнику
Бизнес 4 октября 15:56
Туркменистан нацелен на активизацию международного сотрудничества в промышленности, энергетике и транспорте
Туркменистан 4 октября 13:34
Dragon Oil укрепляет деловое партнёрство с Туркменистаном
Энергетика 4 октября 13:17
Лента новостей
Энергетический сектор считается крупнейшим получателем ПИИ в Грузии
Энергетика 09:27
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:27
Представлена концепция фестиваля "ЖАРА 2020" в Баку
Интересное 09:21
В Туркменистане назначен вице-премьер по промышленности и коммуникациям
Туркменистан 09:20
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Бизнес 09:09
КТК-Казахстан и КТК-Россия продлевают тендер на закупку электрооборудования
Тендеры 09:07
Туркменгосстандарт закупит дефектоскоп
Тендеры 09:04
Трамп распорядился сократить многих сотрудников Совета нацбезопасности
США 08:59
Годовая базовая инфляция в Грузии составляет 3,2%
Финансы 08:58