В Ашхабаде проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде сегодня началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ, сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменское правительство.

Данная структура осуществляет координацию внешнеполитической деятельности государств Содружества, включая их деятельность в международных организациях, проводит консультации по вопросам мировой политики, представляющим взаимный интерес.

На повестку дня вынесены проекты документов, нацеленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, обеспечение безопасности и др.

Заседание СМИД СНГ началось с рассмотрения вопросов в узком формате. Министрам предстоит принять Программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников Содружества, согласовать документы, которые будут представлены завтра, 11 октября, для подписания на Совете глав государств СНГ.

В их числе – внесённый Туркменистаном совместно с Исполнительным комитетом СНГ проект Обращения глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.