Посол Беларуси приступил к своим обязанностям в Туркменистане

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял посла Беларуси Вячеслава Бескостого, который вручил верительные грамоты, сообщает Trend со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Дипломат подтвердил приверженность Беларуси традиционным отношениям дружбы и плодотворного сотрудничества с Туркменистаном, говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что Туркменистан также нацелен на укрепление и расширение конструктивного двустороннего диалога, выстраиваемого на принципах равноправия и взаимоуважения.

Предметом обсуждения стали вопросы активизации двустороннего экономического взаимодействия, совместной реализации важных проектов, увеличения объёмов взаимного товарооборота. Туркменистан и Беларусь играют важную роль в стабилизации региональной безопасности как в Центральной Азии, так и в регионе Восточной Европы, говорится в комментарии ТДХ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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