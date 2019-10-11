Туркменистан и РФ проведут переговоры в верхах

11 октября 2019 10:08 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент России Владимир Путин проведет в пятницу переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым до начала саммита стран-участниц СНГ в Ашхабаде, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на российские СМИ.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также ряд актуальных вопросов регионального характера.

«В январе-июле этого года товарооборот увеличился на 62,2 процента, до 284,1 миллиона долларов. При этом российский экспорт вырос на 80,7 процента, до 197,2 миллиона долларов, импорт — на 31,7 процента, до 86,9 миллиона долларов», — подчеркнул он.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

Российский Газпром в этом году после трехлетнего перерыва возобновил закупки туркменского газа. Туркменистан в последние годы активно налаживает деловые связи с субъектами России, среди которых Татарстан, Свердловская и Астраханская области и город Санкт-Петербург.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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