Туркменистан и РФ договорились о сотрудничестве в информационной безопасности

12 октября 2019 09:11 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и РФ договорились о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное в местных СМИ в субботу совместное заявление президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Владимира Путина.

Главы государств подчёркивают, что неправомерное использование современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности, может представлять угрозу для государства, его граждан и общества в целом.

Становится всё более очевидным рост злоупотреблений при применении информационно-коммуникационных технологий, связанных с незаконным сбором и использованием персональных данных, что является прямым нарушением основных свобод и прав человека, включая право на неприкосновенность личной жизни, говорится в заявлении.

Главы двух государств призывают мировое сообщество принять все необходимые меры по предотвращению использования информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, в террористических целях и для совершения преступлений, в том числе связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ.

Президенты убеждены, что национальные меры по обеспечению информационной безопасности должны быть дополнены консолидированными действиями на двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном уровнях.

В этом контексте главы двух государств поддерживают осуществляемую в рамках ООН деятельность по выработке правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве.

В целях обеспечения национальных и международных интересов президенты выступают за предотвращение и мирное урегулирование конфликтов, которые могут возникнуть вследствие противоправного использования информационно-коммуникационных технологий.

Главы двух государств признают необходимость усиления взаимодействия Туркменистана и Российской Федерации в ООН и Международном союзе электросвязи по вопросам совершенствования действующей модели управления сетью Интернет, в том числе обеспечения равных прав государств на участие в процессе управления сетью Интернет и повышения в этом контексте роли Международного союза электросвязи.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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