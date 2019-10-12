Туркменистан провел обсуждения с представителем ООН по делам беженцев

12 октября 2019 09:55 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана встретилась в Женеве с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, сообщает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу Государственной службы миграции Туркменистана.

На встрече был отмечен высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и этими структурами. Верховный комиссар выразил признательность Туркменистану за работу по сокращению числа лиц без гражданства, отмечая при этом то, что опыт Туркменистана служит хорошим примером для других государств, говорится в сообщении.

В ходе встречи также обсуждались вопросы миграции, безопасности и борьбы с торговлей людьми.

Отметим, что в ноябре 2014 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) утвердило глобальный план действий по искоренению безгражданства на период 2014-2024 годов, который был закреплен специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, что в период 2011-2018 годов в гражданство Туркменистана были приняты 8 880 человек; в сентябре 2019 года - 863 человека.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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