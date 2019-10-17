АШХАБАД /Trend/ - В закон Туркменистана «О свободных экономических зонах» внесены изменения и дополнения, сообщает Trend в четверг со ссылкой на обнародованный документ.

В частности, появилось дополнение об особенностях деятельности Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) в свободной экономической зоне.

Для осуществления целей создания свободных экономических зон постановлением Кабинета министров Туркменистана СППТ могут быть предоставлены полномочия на учреждение предприятия, осуществляющего административное управление конкретной свободной экономической зоной.

Недвижимое имущество государственной собственности, находящееся на территории конкретной свободной экономической зоны, закрепляется за предприятием, осуществляющим административное управление конкретной свободной экономической зоной, с правом хозяйственного ведения или с правом оперативного управления в качестве особого правового режима, говорится в документе.

Напомним, что закон Туркменистана «О свободных экономических зонах» был принят в октябре 2017 года.

Настоящий закон определяет правовые, организационные и экономические основы создания, функционирования и ликвидации свободных экономических зон на территории Туркменистана.

«Закон придаст новый импульс развитию национальной экономики, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Туркменистана, успешной интеграции нашей страны в систему мирохозяйственных связей, и в конечном итоге – повышению благосостояния туркменского народа», - отмечало ранее в своём комментарии госагентство «Туркмен довлет хабарлары».

Свободная экономическая зона – это специально выделенная территория с чётко определёнными административными границами, в пределах которой устанавливается особый правовой режим для инвесторской и предпринимательской деятельности, включая льготный порядок и условия налогообложения, валютного, таможенного регулирования, упрощённый порядок въезда, пребывания и выезда физических лиц, трудовых отношений, финансово-кредитной деятельности.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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