В Ашхабаде пройдет международный форум в сфере телекоммуникаций

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 27-28 ноября пройдет международная выставка-конференция по телекоммуникациям, телеметрии и информационным технологиям "Туркментел-2019", сообщает Trend со ссылкой на организаторов - агентство "Туркменсвязь" и торгово-промышленную палату Туркменистана.

Данное мероприятие предоставляет возможность обмениваться опытом, новыми идеями, достижениями и инновациями в области телекоммуникаций и высоких технологий.

На выставке экспоненты продемонстрируют свои лучшие достижения, благодаря которым телекоммуникационный сектор сможет исследовать новые возможности для бизнеса и дальнейшего установления прочного делового партнёрства, и которые в дальнейшем будут реализованы в конкретных контрактах и проектах, говорится в сообщении.

Отметим, что сфера связи и телекоммуникаций - одна из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей экономики Туркменистана. Партнерские отношения сложились с такими компаниями, как Sony, JVC, Siemens-Nokia, Shell & Wilcox, Tandberg, Rhode & Schwarz, NEC, «Евразия Транс Лимитед», «Прима Телеком» и другими.

За последние годы значительно расширилась пользовательская сеть инернета, внедряются новые стандарты связи. Новым этапом на пути инновационного развития телекоммуникаций станет разработка национальной модели электронной системы документооборота.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор Юсиф Агаев)

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