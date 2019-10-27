В Туркменистане с официальным визитом находится премьер-министр Малайзии

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде с рабочим визитом находится премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на туркменское правительство.

Сегодня состоятся переговоры на высшем уровне Туркменистана и Малайзии, по итогам которых планируется подписать ряд документов, призванных придать межгосударственному диалогу новый импульс и способствовать оптимальной реализации потенциала взаимодействия, что отвечает обоюдным интересам, говорится в сообщении.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 17 мая 1992 года.

На данном этапе договорно-правовая база партнёрства включает 28 документов, подписанных на межгосударственном, межправительственном и межведомственном уровнях.

С 2007 года между Туркменистаном и Малайзией было осуществлено пять визитов на высшем уровне. Обе страны демонстрируют готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере, транспортном и промышленном секторах, в области высоких технологий и других перспективных отраслях, отмечает в своем комментарии госагентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

Важнейшим направлением межгосударственного сотрудничества выступает топливно-энергетический сектор, где давним деловым партнёром Туркменистана является крупнейшая малайзийская компания «Petronas».

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.