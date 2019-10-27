Туркменистан и Малайзия подписали двусторонние документы

АШХАБАД/ Trend/ - По итогам состоявшихся сегодня в Ашхабаде переговоров президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада были приняты двусторонние документы, сообщает Trend со ссылкой на госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Так, стороны приняли совместное заявление по случаю официального визита премьер-министра Малайзии и программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2020-2021 годы. На уровне внешнеполитических ведомств двух стран также принят документ о подготовке дипломатов.

Затем глава Туркменистана и руководитель малайзийского правительства выступили с обращением к прессе.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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