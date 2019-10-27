Туркменистан предложил Малайзии использовать транспортный коридор через Каспий

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде в ходе туркмено-малайзийских переговоров в верхах сегодня обсуждаются перспективы сотрудничества в области международных транспортно-логистических систем, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

"...Туркменистан совместно с другими странами создаёт многовекторные транзитно-транспортные и инфраструктурные логистические коридоры по направлениям Восток-Запад и Север-Юг",- сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на переговорах с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, прибывшего в Ашхабад с официальным визитом.

В будущем эта система вберёт в себя транзитные коридоры с выходом на Каспий, Чёрное море и Балтийский регион, откроет самый удобный сухопутный маршрут от Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до Центральной Азии и на рынки Европы и Ближнего Востока, приводятся в

информации госагентства Туркмен хабарлары слова туркменского главы.

Мы поддерживаем участие компаний Малайзии в этих проектах, в том числе с задействованием инфраструктурных возможностей Туркменистана как важнейшей части стратегического транспортного сообщения Азии и Европы, сказал Бердымухамедов.

В этом плане глава государства отметил значение вступившего в строй в мае 2018 года модернизированного международного морского порта Туркменбаши на Каспии.

Сегодня этот порт является мощным многопрофильным транспортным центром континентального уровня, подчеркнул президент Туркменистана, предложив малайзийским партнёрам изучить перспективы использования потенциала этой морской гавани.

Наряду с развитием прибрежной инфраструктуры Туркменистан активно развивает и обновляет свой торговый морской флот. В городе Туркменбаши вместе с портовыми сооружениями построен судостроительный и судоремонтный завод.

Судостроение, по мнению Гурбангулы Бердымухамедова, может стать ещё одним направлением сотрудничества Туркменистана и Малайзии, учитывая большой опыт этой страны в данной области.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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