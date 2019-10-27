Туркменистан предложил Малайзии использовать транспортный коридор через Каспий

27 октября 2019 14:23 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде в ходе туркмено-малайзийских переговоров в верхах сегодня обсуждаются перспективы сотрудничества в области международных транспортно-логистических систем, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

"...Туркменистан совместно с другими странами создаёт многовекторные транзитно-транспортные и инфраструктурные логистические коридоры по направлениям Восток-Запад и Север-Юг",- сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на переговорах с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, прибывшего в Ашхабад с официальным визитом.

В будущем эта система вберёт в себя транзитные коридоры с выходом на Каспий, Чёрное море и Балтийский регион, откроет самый удобный сухопутный маршрут от Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до Центральной Азии и на рынки Европы и Ближнего Востока, приводятся в
информации госагентства Туркмен хабарлары слова туркменского главы.

Мы поддерживаем участие компаний Малайзии в этих проектах, в том числе с задействованием инфраструктурных возможностей Туркменистана как важнейшей части стратегического транспортного сообщения Азии и Европы, сказал Бердымухамедов.

В этом плане глава государства отметил значение вступившего в строй в мае 2018 года модернизированного международного морского порта Туркменбаши на Каспии.

Сегодня этот порт является мощным многопрофильным транспортным центром континентального уровня, подчеркнул президент Туркменистана, предложив малайзийским партнёрам изучить перспективы использования потенциала этой морской гавани.

Наряду с развитием прибрежной инфраструктуры Туркменистан активно развивает и обновляет свой торговый морской флот. В городе Туркменбаши вместе с портовыми сооружениями построен судостроительный и судоремонтный завод.

Судостроение, по мнению Гурбангулы Бердымухамедова, может стать ещё одним направлением сотрудничества Туркменистана и Малайзии, учитывая большой опыт этой страны в данной области.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан и Малайзия подписали двусторонние документы
Туркменистан 13:48
В Туркменистане с официальным визитом находится премьер-министр Малайзии
Туркменистан 10:54
Завершился визит премьер-министра Малайзии в Азербайджан
Политика 26 октября 22:58
НПЗ на востоке Туркменистана наращивает выпуск продукции
Энергетика 26 октября 13:55
Трейдеры Туркменистана экспортируют нефтепродукты в соседние страны
Энергетика 26 октября 13:45
Туркменистан и Италия проведут совместный бизнес-форум в Милане
Туркменистан 26 октября 11:22
Лента новостей
Два человека погибли при стрельбе в Техасе
США 14:41
Бакинский саммит вновь подтвердил высокий статус Азербайджана
Политика 14:37
Футболист "Вулверхэмптона" Боли сломал ногу на тренировке
Спорт 14:14
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Китай 13:48
Туркменистан и Малайзия подписали двусторонние документы
Туркменистан 13:48
Иракская разведка помогла американцам установить местонахождение главаря ИГ
Другие страны 13:22
Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла
Общество 13:02
LVMH намерена приобрести транснациональную ювелирную компанию Tiffany
Европа 12:38
Обеспокоенные Бакинским саммитом Движения неприсоединения в Баку: Армения и т.н. Национальный совет
Политика 12:36