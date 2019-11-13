Туркменистан принимает участие в Парижском форуме мира

АШХАБАД/Trend/ - Делегация Туркменистана, во главе с заместителем министра образования Акнабат Атабаевой, принимает участие во Втором Парижском форуме мира, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское правительство.

Цель мероприятия - содействие многоаспектному международному сотрудничеству и коллективным действиям на благо устойчивого развития государств. Лейтмотив форума - мир и безопасность, экология, инновации, инклюзивная экономика, культура и образование.

Все эти пункты нашли отражение в более чем 700 проектах и инициативах из 115 стран, предложенных международными организациями, неправительственными организациями, предприятиями, агентствами развития и фондами, общественными объединениями, аналитическими центрами, университетами.

Более ста самых актуальных, по мнению конкурсной комиссии, проектов отобраны для рассмотрения участниками форума. Десять лучших из них получат поддержку, а итоги их реализации будут обсуждены на следующем Парижском форуме мира.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев)

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