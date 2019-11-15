Посол Катара приступил к миссии в Туркменистане

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял новоназначенного посла Катара Мубарака Абдурахмана Мубарака Аль-Насра, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское правительство.

Дипломат вручил верительные грамоты.

Глава государства подчеркнул, что туркмено-катарским отношениям присущ дружественный и конструктивный характер, говорится в сообщении.

Состоялся обмен мнениями по ключевым направлениям сотрудничества.

Импульс двустороннему партнерству придали договорённости, достигнутые по итогам госвизита президента Туркменистана в Катар в марте 2017 года, а также состоявшегося годом ранее официального визита эмира Катара Шейха Тамима Бин Хамад Аль Тани в Туркменистан.

В числе ключевых векторов межгосударственных отношений были названы нефтегазовый сектор и транспортная сфера, пишет в своем комментарии госагентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

Как отмечалось, Туркменистан и Катар, являясь признанными энергетическими державами и одними из ведущих экспортёров природного газа, придают особое значение сотрудничеству в этом стратегическом направлении.

Была подчёркнута актуальность инициированных официальным Ашхабадом проектов по активизации экономических связей между странами Центральной Азии и Ближнего Востока, и выражена взаимная заинтересованность в их реализации.

При этом значимая роль отводится деятельности межправительственной комиссии, призванной диверсифицировать взаимодействие в торговой, инвестиционной, промышленной и технологической сферах.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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