В Дубае открылось генконсульство Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - В Дубае состоялась торжественная церемония открытия генерального консульства Туркменистана в ОАЭ, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, руководство МИД ОАЭ и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Дубае.

Генеральный консул Туркменистана в ОАЭ Ыхласгелди Аманов отметил, что открытие генконсульства несет весомый вклад в развитие туркмено-эмиратских отношений по всему спектру сотрудничества и займет важное место в летописи двусторонних связей, говорится в сообщении.

В другом сообщении МИД Туркменистана говорится, что Мередов провел встречу с государственным министром международного сотрудничества ОАЭ Рим бинт Ибрагим Аль Хашими.

Стороны обсудили торгово-экономическое взаимодействие. Была отмечена схожесть позиций по международным вопросам.

Кроме того, в Абу-Даби состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана с заместителем премьер-министра, министром президентских дел ОАЭ Шейхом Мансуром бин Зайедом Аль Нахайаном.

Было отмечено, что взаимные визиты глав государств придают важный импульс упрочению туркмено-эмиратских связей, говорится в сообщении. Стороны подчеркнули необходимость обмена опытом в областях высоких технологий, градостроительства, транспорта и связи.

Также состоялась встреча Мередова с государственным министром иностранных дел ОАЭ Анваром Мохаммедом Гаргашем, на которой были рассмотрены вопросы расширения связей в областях энергетики, транспорта, образования, спорта и туризма.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и ОАЭ были установлены в октябре 1995 года.

Отметим, что компании из ОАЭ активно работают на местном энергетическом рынке. Dragon Oil работает в туркменском секторе Каспия с 1999 года в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП). Она является в Туркменистане одним из крупнейших иностранных инвесторов.

Другая компания - Petrofaс приняла участие в реализации крупного сервисного проекта по разработке в Марыйской области Туркменистана - газового месторождения Галкыныш, второго крупнейшего в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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