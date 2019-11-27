В Ашхабаде открылся международный форум в сфере телекоммуникаций

27 ноября 2019 10:07 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде в среду открылась двухдневная международная выставка-конференция "Туркментел-2019", сообщает Trend со ссылкой на организаторов - агентство "Туркменсвязь" и торгово-промышленную палату Туркменистана.

Данное мероприятие предоставляет возможность обмениваться опытом, новыми идеями и достижениями в области телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий.

Экспоненты демонстрируют свои лучшие достижения, с помощью которых телекоммуникационный сектор может исследовать новые возможности для бизнеса и дальнейшего установления прочного делового партнёрства и которые вскоре будут реализованы в конкретных контрактах и проектах, говорится в сообщении.

Отметим, что сфера связи и телекоммуникаций - одна из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей экономики Туркменистана. Партнерские отношения сложились с такими компаниями, как Sony, JVC, Siemens-Nokia, Shell & Wilcox, Tandberg, Rhode & Schwarz, NEC, "Евразия Транс Лимитед", "Прима Телеком" и другими.

За последние годы значительно расширилась пользовательская сеть Инернета, внедряются новые стандарты связи. Новым этапом на пути инновационного развития коммуникаций станет разработка национальной модели электронной системы документооборота.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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