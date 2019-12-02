Туркменистан готовится к участию в World Expo-2020

АШХАБАД/Trend/ - Делегация Туркменистана встретилась в Дубае с участниками международной выставки World Expo-2020, которая впервые будет проведена в Африканском, Ближневосточном и в Южно-азиатском регионах, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегацию возглавил министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Оразмырат Гурбанназаров, на встрече с исполнительным директором World Expo-2020 Наджибом Мохаммедом Аль Али он обсудил организационные вопросы World Expo-2020.

Напомним, что в качестве национального павильона Туркменистана был отобран проект местного частного предприятия Tekmil. Во внешнем декоре павильона нашли отражение национальные символы - барельеф ахалтекинского скакуна на фронтоне здания, ковровая стилизация, выразительность которой подчеркнёт эффектная подсветка, элементы туркменской юрты, говорилось в информации.

Одна из стен здания - шириной пятьдесят метров, будет собрана из LED-экранов, на которых будут демонстрироваться природные и исторические достопримечательности страны, великолепные морские пейзажи и каспийская жемчужина Аваза, величественные архитектурные ансамбли, индустриальные гиганты.

Компания планирует задействовать инновационные технологии, а также видео-контент высокого разрешения, что позволит создать 3D визуализацию.

Площадь национального павильона составит 1581 квадратных метра. Здесь будут созданы возможности для проведения бизнес-форумов и встреч.

Выставка в Дубаи пройдет под лозунгом: «Соединяя умы, создаем будущее!». По прогнозам, она привлечет в город около 25 миллионов гостей за шесть месяцев проведения. Официальной площадкой для размещения выставочного павильона World Expo-2020 станет новый Dubai Trade Center, площадью в 438 гектаров, спроектированный специально для выставки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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