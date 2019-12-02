ОАЭ заинтересованы в развитии многосторонних отношений с Туркменистаном

2 декабря 2019 12:16 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Правительство ОАЭ придаёт большое значение развитию отношений с Туркменистаном во всех областях, сообщает Trend со ссылкой на посла этой страны Хасана Абдулла Аль-Адаба, которого цитирует газета "Нейтральный Туркменистан".

"Отношения между двумя странами основаны на взаимопонимании и общих интересах и постоянно развиваются", - отмечает дипломат.

По его словам, официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в ОАЭ в марте 2018 года был весьма продуктивным.

По итогам был подписан ряд соглашений в области инвестиций, экономики, туризма и культуры.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и ОАЭ были установлены в октябре 1995 года.

Отметим, что компании из ОАЭ заметно представлены на местном энергетическом рынке. Dragon Oil работает в туркменском секторе Каспия с 1999 года, в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП). Эта компания является в Туркменистане одним из крупнейших иностранных инвесторов.

Другая компания - Petrofaс приняла участие в реализации крупного сервисного проекта по разработке в Марыйской области Туркменистана - газового месторождения "Галкыныш", второго крупнейшего в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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