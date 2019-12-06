Туркменистан обсудил с представителем ООН вопросы беженцев

6 декабря 2019 09:34 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Государственной миграционной службе Туркменистана состоялась встреча с представителями регионального представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по Центральной Азии, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на местное ведомство.

Стороны выразили уверенность в расширении двустороннего партнерства.

Будучи постоянным членом исполнительного комитета УВКБ ООН, Туркменистан проводит государственную политику в соответствии со взятыми на себя обязательствами, предусмотренными конвенциями, говорится в сообщении.

Отметим, что в ноябре 2014 года УВКБ ООН утвердило глобальный план действий по искоренению безгражданства на период 2014-2024 годов, который был закреплен специальной резолюцией Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, что в период 2011-2018 годов в гражданство Туркменистана были приняты 8 тысяч 880 человек, в сентябре 2019 года - 863 человека.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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