Туркменистан обсудил с представителем ООН вопросы беженцев

АШХАБАД /Trend/ - В Государственной миграционной службе Туркменистана состоялась встреча с представителями регионального представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по Центральной Азии, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на местное ведомство.



Стороны выразили уверенность в расширении двустороннего партнерства.



Будучи постоянным членом исполнительного комитета УВКБ ООН, Туркменистан проводит государственную политику в соответствии со взятыми на себя обязательствами, предусмотренными конвенциями, говорится в сообщении.



Отметим, что в ноябре 2014 года УВКБ ООН утвердило глобальный план действий по искоренению безгражданства на период 2014-2024 годов, который был закреплен специальной резолюцией Генеральной ассамблеи ООН.



Напомним, что в период 2011-2018 годов в гражданство Туркменистана были приняты 8 тысяч 880 человек, в сентябре 2019 года - 863 человека.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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