Генконсульство Туркменистана откроется в Казани

АШХАБАД /Trend/ - Генеральное консульство Туркменистана откроется в Казани (Татарстан, РФ), сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента Туркменистана.

Отметим, что в этом году компания "Татнефть" возобновила работы по увеличению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин на месторождении Готурдепе в западном Туркменистане.

Кроме того, Туркменистан является одним из крупных и стабильных рынков сбыта продукции лидера российского грузового машиностроения КамАЗ.

За последние десять лет в страну поставлено более 9 тысяч единиц грузовых автомобилей и спецтехники этого завода.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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