Генконсульство Туркменистана откроется в Казани

7 декабря 2019 11:44 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Генеральное консульство Туркменистана откроется в Казани (Татарстан, РФ), сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента Туркменистана.

Отметим, что в этом году компания "Татнефть" возобновила работы по увеличению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин на месторождении Готурдепе в западном Туркменистане.

Кроме того, Туркменистан является одним из крупных и стабильных рынков сбыта продукции лидера российского грузового машиностроения КамАЗ.

За последние десять лет в страну поставлено более 9 тысяч единиц грузовых автомобилей и спецтехники этого завода.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Туркменистане утверждена программа развития внешнеэкономической деятельности до 2026 г.
Туркменистан 11:39
Назначен представитель Туркменистана при Международном бюро выставок
Туркменистан 10:52
В Туркменистане пройдет форум министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
Туркменистан 10:44
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Бизнес 10:32
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета
Туркменистан 10:30
В Туркменистане завершается строительство рисоперерабатывающего предприятия
Строительство 09:34
Лента новостей
Трест комплексных буровых работ SOCAR объявил тендер
Тендеры 12:10
ЦИК: Сегодня будет дан старт процессу внеочередных парламентских выборов в Азербайджане
Политика 11:58
Экспорт плодоовощной продукции Узбекистана будет доведен до $5 млрд
Бизнес 11:49
В Туркменистане утверждена программа развития внешнеэкономической деятельности до 2026 г.
Туркменистан 11:39
Казахстанская нефтяная компания привлечет работы по ГРП
Тендеры 11:28
Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин отметили сложность ситуации на Корейском полуострове
США 11:22
В Узбекистане получили приток газа на двух скважинах в Кашкадарьинской области
Энергетика 11:21
В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
Общество 11:19
Фильм Михаила Гусмана о Карибском кризисе нужно показать на американском ТВ - экс-послы США
Россия 11:16