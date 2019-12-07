В Туркменистане пройдет форум министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане в марте 2020 года запланировано провести международную конференцию министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, сообщает Trend в субботу со ссылкой на обнародованное постановление президента.

Мероприятие поручено провести МИД, министерству промышленности и коммуникации совместно с министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

Напомним, что Туркменистан в прошлом году выразил готовность к проведению переговоров по всем аспектам сотрудничества и использованию прикаспийского порта Туркменбаши странами региона, не имеющими выхода к морю.

Об этом президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал в мае 2018 года на международном форуме «Великий Шёлковый путь – к новым рубежам развития», который проходил в Авазе и был приурочен к открытию нового международного порта в городе Туркменбаши.

Отметим, что официальный Ашхабад считает приоритетным направлением своей политики развитие масштабных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Эти проекты касаются расширения транспортно-коммуникационного сообщения между странами Центральной Азии с дальнейшим выходом на рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока.

Примечательно, что объемы транзита грузов через морскую гавань города Туркменбаши в последние годы выросли. У причалов порта разгружаются суда, доставляющие из Ирана строительные материалы, а рядом идет погрузка в иранский сухогруз казахстанской пшеницы.

Порт обеспечивает перевалку грузов из Афганистана в Азербайджан и Турцию и в обратном направлении. Разгружаются контейнеры из Испании, предназначенные для грузополучателей в Узбекистане. Обеспечивается отправка строительных материалов, металла и древесины и Турции и России.

Регулярно из морского порта в Турцию, Россию, Болгарию, Румынию и другие страны отправляются карбамид, произведённый в Гарабогазе, полиэтилен и полипропилен с полимерного завода в Киянлы.

Отметим, что ежегодная пропускная способность нового порта составляет 17-18 миллионов тонн. Вместе с ранее действующим портом, этот показатель составит 25-26 миллионов тонн.

Стоимость проекта, реализованного компанией Gap Inşaat (Турция) - более 1,5 миллиарда долларов США. Международный паромный и пассажирский порт сможет обслуживать 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч трейлеров в год. Контейнерный терминал имеет среднегодовую мощность 400 тысяч TEU.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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