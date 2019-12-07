Назначен представитель Туркменистана при Международном бюро выставок

АШХАБАД /Trend/ - Представителем Туркменистана при Международном бюро выставок назначен посол во Франции Шохрат Джумаев, сообщает Trend в субботу со ссылкой на обнародованный указ президента.

Напомним, что Туркменистан недавно принял участие во встрече в Дубае участников международной выставки World Expo 2020. Делегацию возглавил министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Оразмырат Гурбанназаров.

Запланировано, что площадь национального павильона составит 1581 квадратный метр. Здесь будут созданы возможности для проведения бизнес-форумов и встреч.

Выставка в Дубае пройдет под лозунгом: «Соединяя умы, создаем будущее». По прогнозам, она привлечет за полгода около 25 миллионов гостей.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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