В Ашхабаде пройдет региональный форум по водной проблематике

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 17-18 декабря состоится Региональная конференция по водным вопросам, сообщает Trend со ссылкой на Госагентство "Туркмен довлет хабарлары".



В форуме, который пройдет при участии Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, предусматривается участие экспертов из стран региона и международных организаций, специализирующихся в этой сфере, а также в таких областях, как охрана окружающей среды и изменение климата.



Ключевой целью конференции является рассмотрение возможностей создания Целевой рабочей группы при координации ООН для осуществления на системной основе водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии, говорится в сообщении.



Кроме того, состоится обсуждение вопросов, касающихся механизмов взаимодействия государств региона в этом направлении, развития соответствующей договорно-правовой базы, активного применения инновационных водосберегающих технологий и др.



Как сообщается, 18 декабря в Ашхабаде пройдут консультации по разработке Специальной программы ООН для стран региона Аральского моря.



Отметим, что в Центральной Азии основными источниками водных ресурсов, используемых для сельского хозяйства и промышленности, производства электроэнергии, снабжения населения питьевой водой, являются реки и практически все они - трансграничные.



Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударья, Теджен, Атрек и Мургаб.



Напомним, что в девяностые годы был создан Международный фонд по спасению Арала (МФСА) - при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.



В рамках фонда уделяется особое внимание совершенствованию регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии.



Аральская проблема затронула север Туркменистана: здесь остро проявились проблемы, связанные с обеспечением населения питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.