Туркменистан утвердил свой состав межправкомиссии с Турцией

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил состав межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской стороны.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на обнародованное постановление главы государства.

Отметим, что Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана: зарегистрировано около 600 турецких компаний, работающих в сферах торговли, инвестиций, строительства, энергетики, транспорта, связи, в текстильной и перерабатывающей промышленности.

Туркменистан экспортирует в Турцию продукцию текстильной, топливно-энергетической, химической, сельскохозяйственной промышленности. Из Турции поступают металл и изделия из него, хозяйственные товары, оборудование, стройматериалы, электротехника, продукция химической и легкой промышленности, продовольствие, транспортные средства, медикаменты.

Кроме того, Ашхабад и Анкара нацелены на развитие энергетического сотрудничества.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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