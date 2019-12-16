Назначен посол Пакистана в Туркменистане

16 декабря 2019 12:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Послом Пакистана в Туркменистане назначен Ирфан Ахмед, ранее работавший советником и заместителем главы дипломатической миссии страны в Швеции, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на туркменское агентство Orient.

Туркменистан и Пакистан активно сотрудничают в продвижении многоплановых транспортных и энергетических проектов, включая строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), говорится в сообщении.

Отметим, что в Туркменистане с 1996 года осуществляет деятельность Национальный банк Пакистана, имеющий полную банковскую лицензию.

На сайте банка сказано, что открытие ашхабадского филиала отвечает стремлениям правительства Пакистана к укреплению экономических и торговых отношений между двумя странами, а также приданию импульса продвижению проекта по строительству газопровода ТАПИ.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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