Туркменистан принял участие в межмидовской встрече стран Центральной Азии

АШХАБАД/Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев принял участие в ежегодной встрече заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии в Ташкенте, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающийся развития всестороннего сотрудничества в регионе и взаимодействия в рамках международных организаций, говорится в сообщении.

В повестку дня заседания были включены вопросы противодействия международным и региональным угрозам безопасности и стабильности, таким как терроризм, радикализм, экстремизм.

В связи с этим, были обсуждены совместные действия стран Центральной Азии по реагированию на угрозы и вызовы в регионе, отмечает МИД Туркменистана.

Главы делегаций выразили поддержку мирному урегулированию ситуации в Афганистане, отметили важность дальнейшего расширения сотрудничества и превентивных усилий между Центральной Азией и Афганистаном при поддержке структур ООН.

В кулуарах мероприятия делегация Туркменистана провела встречу с заместителем министра иностранных дел Казахстана Ержаном Ашикбаевым и заместителем министра иностранных дел Афганистана Нахидом Эсаром.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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