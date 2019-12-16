В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания совместной программы с ООН

16 декабря 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня, 16 декабря 2019 года состоялась церемония подписания совместной с ООН программы - «Совершенствование системы социальной защиты путем внедрения инклюзивно качественных социальных услуг на местном уровне», сообщает Trend в понедельник со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

С туркменской стороны документ подписал министр иностранных дел Рашид Мередов.

Со стороны ООН под документом подпись поставила Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова.

Данный проект предусматривает активную работу по дальнейшему совершенствованию системы социальных услуг и тесное взаимодействие в этой сфере со структурами Организации Объединённых Наций.

Проект осуществляется в рамках совместной работы правительства Туркменистана с Организацией Объединённых Наций, направленной на реализацию Целей устойчивого развития на национальном уровне.

Как известно, Туркменистан одна из первых стран мира, которая приняла на правительственном уровне глобальные Цели устойчивого развития. Также, в Туркменистане Цели устойчивого развития полностью адаптированы в национальную политику и в настоящее время большинство задач ЦУР нашли свое отражение в реализуемых национальных и отраслевых программах страны.

Подписанная совместная программа создаст правовую основу для укрепления и расширения совместного взаимодействия государственных органов и общественных организаций Туркменистана с соответствующими учреждениями системы Организации Объединённых Наций.

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