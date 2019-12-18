В Ашхабаде обсудили на региональном уровне использование водно-энергетических ресурсов

18 декабря 2019 10:20 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде под эгидой ООН состоялся семинар по применению ноу-хау в области рационального использования водно-энергетических ресурсов, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии, которое проводилось в штаб-квартире регионального Центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии, приняли участие представители стран Центральной Азии, Афганистана и международных организаций.

Основной целью семинара было предоставить подробную информацию о международных законодательных нормах и стандартах в области водно-энергетического сотрудничества, говорится в сообщении.

В качестве экспертов выступили специалисты из Великобритании, Канады, Российской Федерации.

Семинар был нацелен на обмен региональным опытом внедрения водосберегающих технологий, ускорение перевода на инновационные рельсы материально-технической базы профильных ведомств региона, внедрение передовых технологий при использовании как внутренних водоёмов, так и трансграничных водотоков, пишет в своем комментарии госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Напомним, что штаб-квартира регионального Центра ООН была открыта в туркменской столице в 2007 году. Офис оказывает содействие правительствам Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в наращивании потенциала по мирному решению споров и предотвращению конфликтов путем диалога и привлечения международной поддержки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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