Начался рабочий визит президента Туркменистана в РФ

20 декабря 2019 13:47 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Сегодня, 20 декабря, начался рабочий визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Россию, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В сообщении говорится, что запланировано участие туркменской делегации в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.

"Отношения Туркменистана с СНГ носят взаимовыгодный и содержательный характер", - говорится в сообщении.

Официальный Ашхабад заявил о своём участии в СНГ в качестве «ассоциированного члена» в ходе заседания, прошедшего в августе 2005 года в городе Казань.

МИД страны отмечает, что "Туркменистан привержен здравым и справедливым взаимоотношениям в рамках СНГ" и напоминает о том, что по итогам заседания Совета глав государств, состоявшегося в Ашхабаде 11 октября была принята Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ.

Данный документ способствует укреплению правовой основы сотрудничества государств-участников Содружества и наряду с этим открывает широкие возможности для партнёров в рамках СНГ.

В информации сказано, что в числе экспортируемых товаров из Туркменистана в страны СНГ, преобладают продукты топливно-энергетического комплекса, сжиженный газ, полиэтилен и продукты, произведённые из него, хлопковое волокно, ткани и пряжа, готовые текстильные изделия, шерсть, животные масла, сельхозпродукция.

В свою очередь, Туркменистан импортирует из стран СНГ технологическое и электрическое оборудование, транспортные средства, цветной металл, древесину, строительные материалы, мебель, каучук, резину, фармацевтическую продукцию, продукцию химической промышленности, зерновые культуры, продовольственные товары.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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