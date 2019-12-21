В Ашхабаде создана комиссия по возведению селеотводных сооружений

АШХАБАД/Trend/ - В Туркменистане создана комиссия в целях подготовки соответствующих предложений по возведению селеотводных сооружений в южной части Ашхабада, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

В данную структуру включены представители хякимлика (администрации) Ашхабада, министерства сельского хозяйства и защиты окружающей среды, Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана, Академии наук страны и других соответствующих ведомств.

Данный вопрос затрагивался на заседании Кабинета Министров Туркменистана. Президент Гурбангулы Бердымухамедов потребовал обеспечить тщательную техническую экспертизу данных объектов и их всесторонний анализ с экологической точки зрения.

Напомним, что российская компания «Возрождение» недавно подготовила проект комплекса селеотводных сооружений. Глава проектно-строительных компаний «Возрождение» Игорь Букато представил данный проект президенту Туркменистана.

Глава государства отметил значение этого инженерного объекта для обеспечения бесперебойного функционирования всех систем жизнедеятельности города, его экологического благополучия.

"Возрождение" присутствует на туркменском рынке с 2009 года.

Компания для реализации проектов в Туркменистане создала соответствующую инфраструктуру: асфальтобетонные заводы, бетоносмесительные узлы, карьер по добыче и производству инертных материалов с ежемесячной отгрузкой продукции до 150000 кубометров и другие объекты.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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