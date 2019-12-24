Академия наук Туркменистана проводит экологический мониторинг Каспия

АШХАБАД / Trend/ - Академия наук Туркменистана проводит экологический мониторинг Каспийского моря с использованием цифровых космических фотоснимков, сообщает Trend со ссылкой на газету Нейтральный Туркменистан.

Эта деятельность соответствует Государственной программе Туркменистана по повышению инновационных технологий и научных исследований на период по 2021 год.

«В рамках прогнозирования антропогенных и природно-экологических процессов изучается состояние почвы и растительного покрова побережья, морской воды, а также наличие в ней зоопланктона, водорослей аборигенной морской флоры и вселенцев», - говорится в сообщении.

Специалисты специальной лаборатории географических информационных систем создают национальную систему многоуровневого гиперспектрального мониторинга растительности и почвы.

В статье говорится, что это будет национальный механизм долгосрочного действия для ведения дистанционного контроля состояния растительности на пастбищах Каракумов, то есть определения их кормоёмкости.

В области экологических исследований учёные предлагают усилить мониторинг в сотрудничестве со специалистами недавно созданного в стране института Каспийского моря.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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