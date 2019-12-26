Назначен посол Туркменистана в Португалии

26 декабря 2019 09:32 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Послом Туркменистана в Португалии назначен Шохрат Джумаев, сообщает Trend в четверг со ссылкой на обнародованный указ президента.

Дипломат также продолжит возглавлять дипмиссию во Франции.

Ранее сообщалось, что Джумаев назначен постоянным представителем Туркменистана в UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) и при Международном бюро выставок.

Отметим, что на переговорах между Ашхабадом и Лиссабоном отмечалась необходимость развития торгово-экономического сотрудничества и расширения контактов в культурно-гуманитарной сфере.

Было подчеркнуто, что обе стороны имеют огромный потенциал для значительного расширения всего спектра взаимоотношений.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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