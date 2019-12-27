Туркменистан принял участие в конференции по вопросам изменения климата в Мадриде

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана приняла участие в 25-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоялась в Мадриде (Испания), сообщает Trend в пятницу со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Представители министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана проинформировали на мероприятии о госполитике страны в вопросах экологии.

В этом году в новой редакции была принята Национальная стратегия Туркменистана по изменению климата. Туркменистан председательствовал в Международном фонде спасения Арала и Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию.

Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана совместно с ООН и Глобальным экологическим фондом реализуется совместная программа по поддержке климатически устойчивой экономической жизнедеятельности сельскохозяйственных сообществ в засушливых регионах страны.

В следующем году запланировано проведение юридической экспертизы проектов подзаконных актов Туркменистана по интегрированному управлению водными ресурсами, положения о территориальных водохозяйственных организациях, строительных норм.

Также продолжится разработка проекта положения об использовании межхозяйственных мелиоративных систем в поддержку Водного кодекса.

В сфере землепользования запланирована подготовка проекта документа по предоставлению земельных участков в собственность, пользование и аренду.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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